أ ف ب: ألف أستاذ وطالب يتظاهرون وسط العاصمة الجزائرية

تجمع ألف شخص بين مدرسين وطلاب اليوم في وسط الجزائر العاصمة ضد ما يعتبرونه تمديدا بحكم الأمر الواقع لولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرابعة بعد إعلان الأخير عدوله عن الترشح لولاية خامسة وإرجاء الانتخابات الى أجل غير محدد في الوقت نفسه.

وأفاد صحافي في "وكالة فرانس برس" أن "المدرسين بدأوا التجمع قبل الظهر في وسط العاصمة قبل أن ينضم إليهم تدريجيا عدد كبير من الطلاب"، بحسب ما قال أستاذ "لوكالة فرانس برس".