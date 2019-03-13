هان: الاتحاد الاوروبي لا يشجع على عودة اللاجئين إلى سوريا ولا يقف أمامهم

أكد مفوض سياسة الجوار والتوسع الأوروبي يوهانس هان أن الاتحاد الأوروبي لا يشجع على عودة اللاجئين إلى سوريا، ولا يقف أمامهم
ورأى هان في الجلسة الافتتاحية لأيام الحوار في البرلمان الأوروبي أن "بعض اللاجئين يختار الرجوع إلى سوريا، والأمم المتحدة توصي بذلك إذا توفرت شروط العودة، أما الاتحاد فلا يشجع على العودة ولا يقف عائقا أمامهم"، مضيفا: "ينبغي أن تتم هذه العملية بتقديم الدعم الإنساني للنازحين داخلياً وخارج سوريا، نحن بحاجة إلى تبيين الشروط المطلوبة لنشجع اللاجئين على الرجوع إلى سوريا".
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