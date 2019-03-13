اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في الأساسي: لا إضراب غدا

أشارت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان المربية نسرين شاهين ان "غدا الخميس يوم دراسي عادي في المدارس الرسمية وان لا اضراب غدا للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي وان 15 ألف أستاذ يشكلون 60% من التعليم الاساسي يرفضون الالتزام بأي اضراب لا يحمل قضية تثبيتهم لإنصافهم بعد ان افنوا سنين من عمرهم في المدارس الرسمية".

وأكدت "اي منع لدخول الطلاب الى المدارس هو عمل غير قانوني كما اكدت لنا وزارة التربية حقنا في الالتحاق بالمدارس".