أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه "في إطار ملاحقة مروجي المخدرات ومكافحة هذه الآفة وبمتابعة التحقيقات مع الموقوفين المحالين الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، ورد في اعترافات بعضهم معطيات متفاوتة عن شخص يقوم بترويج مادة الكوكايين. نتيجة تحليل تلك المعطيات ومقاربتها إشتبه بأحد الأشخاص وهو: ج. ع. (مواليد عام 1967، لبناني) على الرغم من أن ملفه خال من الاسبقيات الجرمية. بعد عملية رصد وتعقب دامت اشهرا تم توقيفه بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في محلة عين علق. بالتحقيق معه اعترف بترويج المخدرات منذ حوالي الخمس سنوات في الملاهي الليلية وأن لديه ما يقارب الخمسين زبونا. العمل جار لتوقيف المتورطين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في عين علق والعمل جار لتوقيف المتورطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.