اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في الأساسي: لا إضراب غدا

أشارت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان المربية نسرين شاهين ان "غدا الخميس يوم دراسي عادي في المدارس الرسمية وان لا اضراب غدا للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي وان 15 ألف أستاذ يشكلون 60% من التعليم الاساسي يرفضون الالتزام بأي اضراب لا يحمل قضية تثبيتهم لإنصافهم بعد ان افنوا سنين من عمرهم في المدارس الرسمية".

واوضحت في بيان، "وعليه فإن اي منع لدخول الطلاب الى المدارس هو عمل غير قانوني كما اكدت لنا وزارة التربية حقنا في الالتحاق بالمدارس". اضافت "مع فائق احترامنا لرابطة التعليم الاساسي وحق اساتذة الملاك في الاضراب، ولكن حقنا في التثبيت يدفعنا لعدم الالتزام بالاضراب". ودعت الطلاب غدا الى "الحضور الى المدارس لأنه سيكون يوما دراسيا عاديا بالنسبة لنا".