فرعية اللجان المشتركة درست مشروع قانون تسوية مخالفات البناء

تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة درس مشروع قانون تسوية مخالفات البناء بحضور ممثلي الوزراء والادارات المعنية واقرت عددا من مواده على ان تتابع درس باقي المواد الاربعاء المقبل.

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