توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية الاميركية ومصلحة الليطاني

وقّعت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني اتفاقية تعاون علمي بينهما بهدف تحديد وإيجاد حلول لمشاكل الصرف الصناعي في منطقة حوض نهر الليطاني الاعلى.

واقيم حفل التوقيع في مبنى رئاسة الجامعة في حرم بيروت بحضور مدير عام ورئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، ورئيس الجامعة جوزف جبرا وممثلة عن وزير الصناعة الى جانب اركان المؤسسة والجامعة.

وأكد علوية على "اهمية التعاون مع الجامعات عموماً والجامعة اللبنانية الاميركية خصوصاً نظراً الى رصانتها وجديتها وسعة خبرتها العلمية في البحث عن حلول لتلوث نهر الليطاني". واشار الى ان هذه الدراسات ستكون مدخلاً لإيجاد حلول للتلوث مع الاخذ في الاعتبار اهمية التعاون بين المجتمع والمسؤولين وصولاً الى حماية البيئة والمجتمع وما يمثله الليطاني من ثروة وطنية، مع التشديد على عدم تحميل الدولة اللبنانية المزيد من الاعباء المالية.