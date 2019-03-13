أسامة سعد عرض مع مدير المخابرات في الجنوب المستجدات الأمنية

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد مدير فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد فوزي حمادة وتناول اللقاء المستجدات الأمنية على الساحة اللبنانية وخصوصا في صيدا والجنوب.

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