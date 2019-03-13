جبق: كسروان وجبيل في قلبنا ونأمل حلا سريعا للسقف المالي عند إدراج الموازنة

أكد وزير الصحة العامة جميل جبق أن "حقكم على الدولة اللبنانية ووزارة الصحة هو واجب، وكل مواطن في لبنان له حقوق وعليه واجبات. واجباتنا كدولة لبنانية النهوض بهذه المستشفى من ضمن جولاتنا على مختلف المستشفيات الحكومية في لبنان، وأقول الحكومية لاننا كدولة لبنانية لا سلطة لدينا لانماء المستشفيات الخاصة، لكن المستشفيات الحكومية هي همنا الأساسي، فإذا أتى اي مريض الى المستشفى الحكومي للعلاج وقلنا له ليس لك سقف مالي لا يرحمنا".

وخلال زيارة إلى المستشفى الحكومي في البوار، لفت إلى أن "المستشفى الحكومي تابع للدولة اللبنانية وعليه أن يعنى بكل اللبنانيين وعندما نقول للمريض ليس لدينا سقف مالي او ليس لدينا جهاز لتصويره او غرفة مجهزة لإجراء عملية فهذه ليست بمستشفى. علينا ان نتوقف عن "البروباغندا" الاعلانية بأنه لدينا مستشفيات ومستشفياتنا غير جاهزة فنكون نخدع أنفسنا ونخدع اللبنانيين".

وأوضح جبق "كسروان وجبيل في قلبنا وان شاء الله سنسعى لتجهيز هذا المستشفى بما تتمنوه وقد استلمت من المدير العام الدكتور قزيلي مطالب وحاجات المستشفى وسنضعها على الخريطة الإنمائية للمستشفيات الحكومية خلال أسبوعين، وسنقدم المناقصات بشفافية لتجهيز كل المستشفيات والميزانية ان شاء الله موجودة. اما بالنسبة للسقف المالي فشأننا شأن كل المستشفيات الحكومية في لبنان، ونأمل أن يكون هناك حل سريع للسقف المالي الموجود عند إدراج الموازنة خلال الثلاثة الأشهر المقبلة".

كما تفقد جبق مركز الرعاية الصحية في جبيل، حيث أكد على "أنني أوجه الشكر الى بلدية جبيل على الدعم الذي تقدمه الى وزارة الصحة من أجل انجاح أحد مراكز الرعاية الأولية، وتبين لي الدور المهم الذي يقوم به المركز في استقبال المرضى ومساعدتهم، وهو يستقبل شهريا حوالي 750 حالة مرضية، ويقدم الخدمات الى كل قضاء جبيل، ما يخوله أن يكون أحد المراكز الناجحة في لبنان، ونشد على أياديهم ليقوموا بالمهمة لتغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين".