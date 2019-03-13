جعجع التقى مكتب الرياضة الجديد في حزب القوات اللبنانية

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في معراب، مكتب الرياضة الجديد في حزب "القوات اللبنانية"، وذلك في إطار جولة بدأها المكتب من معراب وستشمل في الأسابيع المقبلة الفاعليات الرياضية الرسمية والأهلية ورؤساء الإتحادات الرياضية ورؤساء قطاعات الرياضة في كافة الأحزاب اللبنانية.

وبعد أن قدّم رئيس المكتب نهرا البعيني لمحة موجزة عن برنامج العمل المرتقب والأهداف المرسومة، هنأ جعجع أعضاء المكتب الجديد، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في المهام الكثيرة التي تنتظرهم مبدياً دعمه المطلق لهم في جميع خطواتهم ونشاطاتهم المستقبلية.

كما شكر جعجع رئيس المكتب السابق الأستاذ بيار كاخيا وفريق عمله على كلّ الجهود التي بذلوها في خدمة الرياضة والحزب، آملاً في أن يكون شعار المكتب الجديد للمرحلة القادمة: "الرياضة في متناول الجميع" لما لها من دور جوهري وأهمية قصوى في حياة الإنسان وفي بناء المجتمعات والأوطان.

ويتألف مكتب الرياضة الحالي من نهرا البعيني رئيساً، سابا مخلوف نائباً للرئيس ومسؤولاً عن منطقة الشمال، بسّام شيبان أميناً للسرّ، بول دانيال أميناً للصندوق، روجيه عشقوتي مسؤولاً عن منطقة جبل لبنان، فادي أبو عدس مسؤولاً عن منطقة بيروت، غسان قرداحي مسؤولاً عن منطقة الجنوب، خليل فريجي مسؤولاً عن منطقة البقاع، مارك قزح مسؤولاً عن النشاطات الرياضية، سينتيا نصرالله مسؤولة عن النشاطات النسائية، فرج عاد مسؤولاً عن الخدمات ومنسّقاً مع وزارة الشباب والرياضة وجورج الهاني مسؤولاً إعلامياً.