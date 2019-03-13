الحاج حسن: شقير اكد ان الوزارة ستلتزم بوقف التوظيف

التأمت لجنة الاعلام والاتصالات برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزير الاتصالات محمد شقير للبحث في اوضاع قطاع الاتصالات وهيئة اوجيرو.

وناقشت اللجنة عددا كبيرا من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات ومنها موضوع تلزيم الالياف الضوئية بقيمة 300 مليون دولار وناقشت اللجنة الجدوى الاقتصادية ومراحل ما قبل وما بعد التلزيم وطلبت من من اوجيرو تزويدها بكل المستندات لمواكبة التنفيذ وكيفية استفادة الدولة من انفاق مبلغ بهذا الحجم.

وفي موضوع اوجيرو بحثت اللجنة عددا من القضايا منها ملف الرواتب والتعويضات والساعات الاضافية وستناقش الاوراق الرسمية التي ستزود بها اوجيرو.

ولفت الحاج حسن الى أن "الوزير شقير اكد ان الوزارة ستلتزم بوقف التوظيف في اوجيرو وفي وزارة الاتصالات اما في موضوع عقد الاستشاري طارق عبد الساتر طلبت اللجنة الاوراق ليبنى على الشيء مقتضاه".