الروم الكاثوليك: للعمل على اعادة النازحين بكرامة وسلام الى وطنهم

رحب مطارنة الروم الملكيين الكاثوليك في بيان اثر اجتماعهم الدوري برئاسة بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي بـ"العمل في ورشة إنقاذ البلاد من الشلل الذي حصل بغياب السلطة التنفيذية. ولعل أهم ما هو مطلوب من الحكومة هو إجراء الإصلاحات الضرورية للحصول على مساعدات الدول الأجنبية من خلال برنامج سيدر ثم معالجة الوضع الإقتصادي الذي يعاني منه المواطنون أشد معاناة".

كما رحب الآباء بمسألة محاربة الفساد متمنين ألا تكون خطوة موسمية. وتمنوا ان تكون محاربة الفساد مطلب الجميع لا فئة معينة وكأن الجميع واقع في هذه الآفة ما خلا المطالبين بمحاربته. ثم دعوا إلى الاستقامة في الأداء الوظيفي في الشأن العام والخاص.

وأيد الآباء موقف رئيس الجمهورية اللبنانية لجهة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وطالبوا المجتمع الدولي العمل على اعادتهم بكرامة وسلام الى وطنهم وتأمين الغطاء اللازم لهم في مناطق آمنة. و تمنى المجتمعون للمؤمنين صوما مباركا لافتين النظر إلى أن هذه الفترة من السنة في فترة توبة واستعداد القلب لاستقبال عيد القيامة".