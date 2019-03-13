لقاء لرؤساء الاتحادات البلدية والبلديات في البقاع الشمالي عن تأخيربدفع أموال الصندوق البلدي المستقل

عقد رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات في منطقة البقاع الشمالي لقاء موسعا في مركز اتحاد بلديات بعلبك، للتداول بشأن التأخير الحاصل في دفع أموال الصندوق البلدي المستقل وتداعياته، في حضور مسؤول العمل البلدي لـ "حزب الله" في البقاع حسين النمر، مسؤول مكتب الشؤون البلديه لـ "حركة أمل" في اقليم البقاع عباس مرتضى، رئيس اتحاد بلديات بعلبك نصري عثمان، رئيس اتحاد الشلال علي عساف، رئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك ابراهيم نصار، رئيس اتحاد بلديات شمالي بعلبك خليل البزال، رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة ابراهيم ناصر، ورؤساء 31 بلدية في نطاق محافظة بعلبك الهرمل.

وأكد النمر أن "الموضوع الذي نجتمع لأجله اليوم هو على تماس مباشر مع قضايا وخدمات الناس، لأن عدم دفع مسحقات البلديات من أموالها في الصندوق البلدي المستقل، يمنع البلديات من القيام بعملها في مجالات تأهيل الطرقات الداخلية، الصرف الصحي، والنظافة، المياه، جمع ومعالجة النفايات، تأمين الخدمات اليومية للمواطنين على مدار الساعة".

بدوره، أوضح مرتضى "أننا نلتقي اليوم مع رؤساء البلديات والاتحادات البلدية الذين يطالبون بحقوقهم المحقة، وهي أموال الصندوق البلدي المستقل، لكي تتمكن البلديات من تقديم الخدمات بناء على هذه الأموال، ولكي تقوم بالتزاماتها وواجباتها تجاه الناس. وإننا نطالب بدورنا الوزارات المعنية بالإسراع في دفع المستحقات لان كل تأخير سيؤدي إلى خلل في العمل، وخصوصا أن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر".

وشدد رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس على "أننا تداعينا لعقد هذا اللقاء لكي نرفع الصوت عاليا ولنوجه النداء إلى المسؤولين المعنيين بموضوع صرف أموال البلديات، لأننا وصلنا إلى مرحلة صعبة في البلديات التي هي بمثابة الراعي الأول للخدمات والجهاز الإداري القريب من المواطن في كل ما يتعلق بالشأن العام وبحياة الناس اليومية".