برلماني يطالب بتأهيل الأطفال بعد عمليات زراعة القوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، بشأن معاناة الأطفال الصم الذين في حاجة إلى عمليات زراعة القوقعة، مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في الانتظار لموعد إجراء العملية، ولكن بعد العملية.

وأوضح دسوقي، أن هناك معاناة يعيشها الأطفال والأهالي بعد إجراء العملية، لأن ما بعد الجراحة يمثل 80% من التأهيل، والمشكلة في عدم وجود مراكز شاملة، لتلبية احتياجاتهم من رعاية ومتابعة، بعد أن تعافوا من الصمم، واستطاعوا سماع أصواتهم، والكلام والتعبير والاندماج مع المجتمع، خاصة أنه ليس لديهم أي عائق للنطق أو الكلام، ويعاني الأهالي من قلة التكلفة المرصودة لمساعدة هؤلاء الأطفال وعدم شمولها مرحلة التدريب والتأهيل فيما بعد، بالإضافة لارتفاع أسعار سماعات الأذن.

وأضاف النائب، أنه لابد من إعادة النظر في التكلفة المحددة من قبل التأمين الصحي؛ لأن التكلفة الحقيقية أكبر بكثير، مشددا على ضرورة تدريب أسر الأطفال على وسائل وأنماط التعامل الفعال مع أطفالهم باعتبارهم جزءا من عملية التأهيل، وأنه كلما كان الأهل لديهم فهم يمكن الوصول إلى احسن صوت للطفل من حيث الوضوح والنقاء.​