غدًا.. ورشة للرصد البصري للأقمار الصناعية والحطام الفضائي بـ"البحوث الفلكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد القاضي، ورشة عمل بعنوان "الرصد البصري للأقمار الصناعية والحطام الفضائي ودوره في المحافظة على الأقمار الصناعية"، غدا الخميس، بمقر المعهد.

وقال القاضي، في بيان له، إن الورشة تهدف إلى استعراض تكنولوجيا رصد وتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، لاسيما في ظل زيادة أعداد الحطام الفضائي وتأثير ذلك على الأقمار الصناعية العاملة.

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وأضاف: "تتناول الورشة عددا من الموضوعات منها: طرق تتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائي وخاصة استخدام الرصد البصري، ومدى الاستفادة من الرصد في حسابات مدارات هذه الأجسام ودراسة احتمالية التصادم مع بعضها البعض أو مع الأقمار العاملة والذي بدوره يساعد في المحافظة على الأقمار الصناعية العاملة".

ويشارك في فعاليات الورشة خبير من معهد كيلدش للرياضيات التطبيقية بموسكو بروسيا ورئيس الشبكة العلمية الدولية للرصد البصري، ونخبة من العلماء المصريين في هذا المجال.

وتأتي الورشة، في إطار اهتمام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بتفعيل الخطة الاستراتيجية لمصر 2030 في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك أقمار صناعية مصرية، وفى ضوء إنشاء وكالة الفضاء المصرية واستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية.