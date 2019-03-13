17 أبريل.. الحكم على 8 مُتهمين في أحداث "عنف المنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

حدّدت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار إبراهيم أمين إبراهيم، اليوم الرابع من دور شهر أبريل المقبل، والموافق 17 من نفس الشهر للنطق بالحكم على 8 متهمين بالتظاهر والتورط في أعمال عنف وشغب داخل مركز سمالوط شمال المحافظة عام 2015.

وبحسب مصدر قانوني في تصريحات اليوم الأربعاء، فإن المحكمة انتهت من سماع أقوال الشهود والمرافعة، وأن من بين المتهمين 3 محبوسين، والباقون مُفرج عنهم، وأنهم جميعا يواجهون تهم التظاهر داخل مركز سمالوط عام 2015.

وأضاف المصدر، أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة عام 2016، ووجّهت لهم تهم الانتماء لجماعة محظورة، والتظاهر، والتورط في أعمال عنف وشغب داخل مركز سمالوط.