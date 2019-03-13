ريادة الأعمال.. في مناقشات ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن ملتقى الشباب العربي والأفريقي، أن ضمن محاوره الأساسية الاهتمام بـ"ريادة الأعمال"، خلال انعقاده في الفترة من 16 إلى 18 مارس 2019 بمدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي".

وأوضح الملتقى، في بيان، الأربعاء، أن "ريادة الأعمال" ترتبط بإنشاء مشروعات خاصة جديدة، ذات أفكارٍ مختلفة، متابعًا، أن ريادة الأعمال تعتمد على استخدام أساسيّات الإدارة عند اختيار النمط الخاص بالسلوك الرياديّ، وتساهم في تحفيز دور الإبداع في المنشآت عن طريق البحث عن الفُرص الجديدة، والحرص على تنفيذها من خلال الاستفادة من الموارد.

وأوضح، أن ملتقى الشباب العربي والأفريقي يناقش "ريادة الأعمال" من خلال ورشتي عمل، الأولى بعنوان "كيف تكون رائد أعمال ناجح"، والثانية بعنوان "ريادة الأعمال المجتمعية من منظور أفريقي".

وأضاف الملتقى أن محاور الورشتين:

" كيف تكون رائد أعمال ناجح"

تهدف الورشة إلى تعريف الشباب العربي والأفريقي بثقافة ريادة الأعمال، ومن المتوقع أن يصبح المتدرب عقب حضور هذه الورشة قادر على:

- تعريف مفهوم ريادة الأعمال، وتحديد عوامل نموها.

- إعداد نموذج الأعمال .Business Model

- استخدام طرق ومهارات توليد الأفكار الريادية لعرض مقترح مشروعات للمستثمرين.

- الاستفادة من قصص نجاح بعض رواد الأعمال.

Advertisements

"ريادة الأعمال المجتمعية من منظور أفريقي"

تنظم الورشة مؤسسة مانديلا ليجاسي Mandela Legacy للتدريب والتعليم، حيث يتم تعريف المشاركين في هذه الورشة بمفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية، وإعطائهم نماذج لبعض الممارسات والحلول المطبقة في هذا المجال بجنوب إفريقيا.

ريادة الأعمال.. أحد محاور مناقشات منتدى شباب العالم 2018

وشهد منتدى شباب العالم الذي عقد في نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، جلسة بعنوان "دور رواد الأعمال والشركات الناشئة في النمو الاقتصادي العالمي"، وركز المشاركون فيها على ريادة الأعمال كأحد المؤشرات المهمة لقياس قوة الدول، وإسهامها بشكلٍ مباشر في إيجاد فرص العمل لحل المشكلات المجتمعية؛ إلى جانب مناقشة أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال، ومنها كيفية فتح أسواق جديدة والتسويق فيها، والجهات التي يمكنها مساعدتهم، وامتلاك القدرة للمنافسة عالميًا.

يعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 مارس 2019، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.

تدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، وتُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على أفريقيا.