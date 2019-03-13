بتمويل من المجتمع المدني.. افتتاح أعمال تطوير ميدان علي بن أبي طالب بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير وتجميل ميدان علي بن أبي طالب بمنطقة سموحة بحي شرق الإسكندرية، والتي نفذت بتمويل من المجتمع المدني لحل مشكلة التكدس المروري.

وتجري الإسكندرية أعمال تطوير لـ 14 ميدانا بمختلف أحياء المدينة، تشمل النظافة والدهانات والزراعة وأشكال فنية وجمالية وإضاءة ومقاعد وغيرها.

وأشاد السكرتير المساعد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ميدان على بن أبي طالب بصورة تليق بعروس البحر المتوسط، مؤكدا اهتمام المحافظة بتطوير الميادين العامة وجعلها متنفس ترفيهي للمواطنين.

Advertisements

حضر الافتتاح كل من اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، والعميد محمد عابدين، مدير الإدارة العامة للحدائق المركزية.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، إن أعمال تطوير الميادين تتم بشكل علمي من خلال الاستعانة بأساتذة متخصصين من جامعة الإسكندرية.

وأضاف المحافظ أنه يتم مراعاة القيمة الحضارية والثقافية للإسكندرية خلال أعمال التطوير، قائلا:" يتم انتقاء ما يناسب كل ميدان من أعمال تجميل حسب القيمة التراثية للمنطقة التي يوجد بها".