ضبط عاطل لاتهامه بفرض إتاوات بمنطقة بنها الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: ضبطت مباحث المرور بالقليوبية، اليوم الأربعاء، عاطلا لاتهامه بفرض الإتاوات والسيطرة بمنطقة بنها الجديدة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث مرور القليوبية بضبط "شريف ح ن" عاطل السابق اتهامه في 11 قضية مخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية سلاح أبيض، لاتهامه بفرض الإتاوات والسيطرة أمام مستشفى التأمين الصحي دئرة قسم ثان بنها بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ مالي، من متحصلات عمله الأثم من سائقى السيارات. تحرر عن ذلك 790 إداري قسم ثان بنها لسنة 2019.

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