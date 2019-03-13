مفاجأة صادمة... ماذا وجدت فرق البحث في موقع سقوط الطائرة الإثيوبية

أعلنت جمعية الصليب الأحمر الإثيوبي أنها لم تجد حتى الآن شيئا يشبه جسم الإنسان بل كل ما وجدته قطع من أعضاء مختلفة، في موقع تحطم الطائرة "بوينغ 737 ماكس 8".

قال سلمون علي، المسؤول في جمعية الصليب الأحمر الإثيوبي إن فريق البحث لم يعثر على شيء يشبه جسم الإنسان بل إن كل ما عثروا عليه ليس إلا أعضاء مقطعة وممزقة بأحجام صغيرة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضاف أن هناك العديد من البلدان التي شاركت في عملية جمع جثامين الضحايا.

وقال مراسل وكالة الأنباء الإثيوبية إن الطائرة دخلت تحت باطن الأرض بعمق 15 مترا.

وذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن الطائرة الإثيوبية التي تحطمت، والتي لم يكن مضى على تسلمها سوى أربعة أشهر، تذكر بسيناريو سقوط طائرة "ليون إير" الإندونيسية من الطراز نفسه التي تحطمت بعد تسلمها بنحو شهرين فقط.

وساق التقرير أوجه الشبه بين سقوط الطائرتين، فكلتاهما من الطراز نفسه، ولم يمض سوى أشهر على تسلمهما، كما تحطمتا بعد دقائق قليلة من الإقلاع، حيث تحطمت الأولى بعد 13 دقيقة من إقلاعها، بينما طائرة إثيوبيا تحطمت بعد نحو سبع دقائق.

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فقدت الطائرة الإثيوبية الاتصال بعد حوالي ست دقائق من إقلاعها، وأُعطي الطيار تصريحا للعودة إلى المطار في أديس أبابا، وفقا لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تدير الرحلة، لكن الطائرة سقطت على بعد 35 ميلا جنوب شرق العاصمة، والأمر نفسه في حادثة ليون إير، حيث وقع الحادث أيضا بعد دقائق من إقلاعها وبعد أن طلب الطاقم الإذن بالعودة إلى المطار.

ولفت التقرير إلى أن حادثة الطائرة تجدد الأسئلة بشأن سلامة ماكس 737، التي كشفت عنها شركة بوينغ في عام 2017 وبيعت كطراز راق متقدم من حيث استهلاك الوقود، وأيضا من الناحية التكنولوجية عن طراز 737 الشهير.

وكانت شركة بوينغ قد وصفت —على موقعها على شبكة الإنترنت- هذا الطراز ماكس 737، بأنه أسرع طائرة مبيعا في تاريخ الشركة، وتستخدمها شركات الطيران في جميع أنحاء العالم.

ويستخدم هذا الطراز في الغالب للرحلات القصيرة والمتوسطة، لكن عددا قليلا من شركات الطيران تطير به بين شمال أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهو أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وله مدى أطول من الإصدارات السابقة من 737.

وبحسب التقرير توجاه شركة بوينغ اتهامات بخصوص هذا الطراز من طائراتها، تفيد بأن العديد من تقنياتها كانت غير فعالة، مثل حدوث خلل في التحكم ومشكلة تزويد أجهزة الاستشعار الطيارين بمعلومات غير متناسقة.

وذكر التلفزيون الإثيوبي، اليوم الاثنين، أن السلطات عثرت على الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت، أمس الأحد، في موقع الحادث.