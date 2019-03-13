التشيك تدعو بريطانيا لإجراء استفتاء ثان حول البريكست

أعرب رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيس، اليوم الأربعاء، عن اقتناعه بضرورة إجراء استفتاء ثان حول مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال بابيس إنه طرح هذه
وتابع قائلا "أخبرتها أن أفضل
حل هو أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لذلك أنا مقتنع بأن الأمر يستحق الدعوة لإجراء استفتاء ثان".
يذكر أن نواب البرلمان البريطاني صوتوا أمس /الثلاثاء/ ضد خطة ماي الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بواقع391 صوتا مقابل 242 صوتوا لصالحها.
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