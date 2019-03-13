باكستان تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركمانستان

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الأربعاء أن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركمانستان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال قريشي - خلال مؤتمر صحفي عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
و اضاف قريشي أن الطرفين ناقشا تشكيل مجموعة
وأشار الى أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لما آلت إليه العلاقات بين البلدين..مشدداً على ضرورة القيام بالمهام التجارية المشتركة خاصة في مجالات الزراعة والنسيج والثروة الحيوانية والتكنولوجيا.
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