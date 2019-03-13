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باكستان تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركمانستان

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أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الأربعاء أن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركمانستان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال قريشي - خلال مؤتمر صحفي عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

لتركمانستان رشيد ميريدوف بإسلام آباد - إن باكستان وتركمانستان اتفقتا على تعزيز المنتدى التجاري التركماني الباكستاني...وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
و اضاف قريشي أن الطرفين ناقشا تشكيل مجموعة
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عمل مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى مشروع خط الأنبوب للغاز "تابي" المشترك بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند، وتعزيز الاتصال .
وأشار الى أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لما آلت إليه العلاقات بين البلدين..مشدداً على ضرورة القيام بالمهام التجارية المشتركة خاصة في مجالات الزراعة والنسيج والثروة الحيوانية والتكنولوجيا.
 
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