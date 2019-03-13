وزيرة بريطانية: حزب العمال لن يصوت أبدًا لصالح اتفاق البريكست

قالت وزيرة الخارجية، في حكومة الظل البريطانية المعارضة "إيميلي ثورنبيري" إن حزب العمال لن يقوم بالتصويت أبدًا لصالح الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحادالأوروبي (البريكست)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف ثورنبيري اليوم الأربعاء- أن هناك العديد من الخيارات المختلفة وليس فقط اتفاق تيريزا ماي، مشيرة إلى أنه
يذكر أن نواب البرلمان البريطاني صوتوا أمس الثلاثاء ضد خطة رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بواقع391 صوتا مقابل 242 صوتوا لصالح الخطة.
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