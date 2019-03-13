شركة ليون إير الإندونيسية تعلق استلام طائرات بوينج 737 ماكس 8

أكدت شركة ليون إير الإندونيسية للطيران، اليوم الأربعاء، أنها علقت عملية استلام أربع طائرات من طراز (بوينج 737 ماكس 8)، وذلك في الوقت الذي تنتظر فيه نتائج تحقيق جاكرتا في تحطم إحدى طائراتها في شهر أكتوبر الماضي، والذي أسفر عنمقتل 189 شخصا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المسئول بالشركة "دانيال بوتوت"- خلال مؤتمر صحفي عقده بوزارة النقل الإندونيسية في العاصمة جاكرتا - إن الشركة في حاجة إلى معرفة السبب الرئيسي
يشار إلى أن الطائرة التابعة لشركة (ليون إير) وهي من طراز (بوينج 737 ماكس) كانت تحمل على متنها 189 شخصا عندما تحطمت في 29 من شهر أكتوبر الماضي بعد 13 دقيقة من إقلاعها من العاصمة جاكرتا باتجاه بانجكالبينانج، وقبل فقدان الاتصال طلبت الطائرة إذنا للعودة إلى جاكرتا بسبب حدوث مشكلة فنية.
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