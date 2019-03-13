روسيا: حرب الناتو ضد يوغسلافيا هددت الأمن الدولي

قال مجلس الاتحاد الروسي إن العملية العسكرية للناتو ضد يوغوسلافيا في تسعينيات القرن الماضي حولت الحلف إلى تهديد رئيسي للأمن الدولي، داعيا الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي إلى إدانة العملية العسكرية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف المجلس - في بيان، بمناسبة مرور 20 عاما علي العدوان علي يوغوسلافيا، أن عملية الناتو العسكرية أثرت سلبًا على العلاقات بين دول أوروبا وقوضت الثقة بينها، موضحًا أن ترك المذنبين بلا عقاب أدى إلى مآس جديدة
وحذر المجلس من عواقب التهديدات الحالية بالعدوان على فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا وغيرها.
وكانت قوات حلف (الناتو) قبل 20 عامًا بقصف جمهورية يوغوسلافيا السابقة بذريعة إجبار بلجراد على الانسحاب من إقليم كوسوفو.
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