ميركل: تأمين موافقة الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج بريطانيا حتى نهاية يونيو سيكون "سهلاً"

نقلت صحيفة جارديان البريطانية عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت: "إن تأمين موافقة قادة الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو القادم سيكون سهلاً".

كما أفادت مصادر للصحيفة أن ميركل أعلنت في القمة الأوروبية العربية الأخيرة في شرم الشيخ أن برلين لن تقف في طريق بريطانيا.

من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة أن المواقف في بعض عواصم الاتحاد الأوروبي تصاعدت، بسبب احتمال تمديد المادة 50 والتى تعنى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وتمديد فترة التفاوض، حيث اشتكى الدبلوماسيون من أن لندن كانت "كسولة" واتخذت قرارًا إيجابيًا.

كما حذر كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء من أن تمديد فترة قصيرة

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للغاية سيكون "عديم الفائدة" و "لا يحل شيئًا" ، وسيكون عبئًا على الشركات بدلاً من المساعدة.وقد صرح مجتبى الرحمن من مجموعة أوراسيا: "النقاش الداخلي للاتحاد الأوروبي حول تمديد المادة 50 يزداد بالتأكيد تعقيدًا، فهناك شعور متزايد بأن التمديد على المدى القصير لن يحل أي شيء، والدول الأعضاء أصبحت أكثر قلقًا من أن تكون متواطئة في الموافقة على شيء يجعل ببساطة عدم وجود صفقة محتملة في يونيو."يذكر أن تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا أخبرت مجلس العموم ليلة أمس الثلاثاء، بعد خسارتها بأغلبية 149 صوتًا رابع أكبر هزيمة على الإطلاقفي اقتراح حكومي، أنه إذا صوت النواب على رفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، فسوف تقدم اقتراحًا يوم الخميس تسأل عما إذا كان النواب يريدون ذلك؟ للحصول على تمديد للمادة 50.

كما ذكرت أن هذا التمديد سيكون قصيرًا، لكنها حذرت من أن هذا قد يخاطر بحدوث مشكلة جديدة يونيو القادم، مما يشير إلى أن الحكومة البريطانية تتطلع إلى تأخير لمدة ثلاثة أشهر، و سيناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الشروط والأحكام الخاصة بالتمديد في قمة قادمة إذا دعا مجلس العموم رئيسة الوزراء إلى تقديم طلب.

الجدير بالذكر أن رؤساء الدول والحكومات اتخذوا مرارًا وتكرارًا موقفًا أكثر تشددًا مما كان متوقعًا تجاه الحكومة البريطانية، حيث كان الرفض صريح لمقترحات لعبة الداما في مايو الماضي في قمة عُقدت في سالزبورغ.

قال المسئولون إنه بدلاً من محاولة توجيه قرار القادة في القمة، تستعد بروكسل حاليًا لإجراء نقاش مفتوح.