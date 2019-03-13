وزير بريطاني سابق يتوقع خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

توقع وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري بعد إبرام اتفاق "اللحظة الأخيرة "، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال جونسون اليوم الأربعاء إن التصويت المقرر إجراؤه في وقت
وتابع " من المحتمل أن يصوت البرلمان اليوم بشكل رمزي لصالح عدم الخروج
يذكر أن نواب البرلمان البريطاني صوتوا أمس الثلاثاء ضد خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بواقع391 صوتا مقابل 242 صوتوا لصالحها.
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