قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 51 فلسطينياً خلال الـ 24 ساعة الماضية

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 51 فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينهم أطفال وامرأة.

وأضاف النادي في بيان أن من بين المعتقلين "19 مقدسياً اعتقلتهم شرطة الاحتلال يوم أمس بينهم سبعة فتية على الأقل تراوحت أعمارهم بين 14 و18 عاما".

وأوضح النادي أن باقي المعتقلين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

واستشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية المحتلة، زعمت أن أحدهما هاجمها بسكين.

وأعيد فجر اليوم فتح بوابات المسجد الأقصى المبارك التي أغلقتها القوات الإسرائيلية بعد إخراج المصلين من المسجد أمس إثر اتهامها للفلسطينيين بإلقاء قنبلة حارقة على مركز للشرطة الإسرائيلية داخل مجمع الحرم القدسي الشريف.

وأدى المصلون صلوات العصر والمغرب والعشاء أمس خارج بوابات المسجد الذي ظل مغلقاً حتى فجر اليوم.

وقال النادي إنه جرى اعتقال محمد أبو طير(68 عاماً) النائب في المجلس التشريعي المنحل والذي سبق أن قضى في المعتقل فترات تصل إجمالاً إلى أكثر من 33 عاماً.