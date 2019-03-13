ذكر الجيش الأفغاني, اليوم الأربعاء, أن سبعة مسلحين على الأقل قُتلوا في غارة جوية، استهدفت قافلة من عناصر طالبان بإقليم قندوز شمالي أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وطبقاً لبيان صادر عن فيلق شاهين رقم 209، التابع للجيش، فقد تم تنفيذ الغارة الجوية قرب منطقة خان آباد بقندوز.

وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ الغارة الجوية حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف صباح اليوم، حيث كان أحد قادة طالبان، يدعى الملا علاء الدين يسافر إلى منطقة خواجه بستا مع ستة من مقاتليه".

وتابع فيلق شاهين أنه تم التعرف على القافلة خلال مهمة مراقبة وتم استهدافها لاحقا" مضيفا أنه تم تدمير مركبات وأسلحة تخص طالبان.

وتابع بيان الفيلق أن الملا علاء الدين كان واحدا من أبرز قادة طالبان في منطقة "خان آباد" وكان متورطاً في هجمات كبرى في هذا الإقليم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 7 مسلحين في غارة جوية شمالي أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.