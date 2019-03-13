الخطوط الإثيوبية تقرر نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى الخارج

قال متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم الأربعاء إن الصندوقين الأسودين لطائرة الشركة المنكوبة سيرسلان إلى الخارج لفحصهما لأن البلاد لا تملك القدرة على ذلك.
وأضاف "لا إمكانيات هنا لذا سينقل الصندوقان الأسودان إلى مكان آخر للفحص".
وأودى الحادث يوم الأحد بحياة كل من كانوا على متن طائرة الركاب من طراز بوينج 737 ماكس وعددهم 157 شخصا.
وجرى انتشال الصندوقين الأسودين من موقع الحطام على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين.
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية لقناة (سي.إن.إن) اليوم الأربعاء إنه بدلاً من إرسال الصندوقين الأسودين إلى الولايات المتحدة فإن من الممكن نقلهما إلى "دولة أقرب في أوروبا".
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