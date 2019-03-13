قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن سلطة الطيران في لبنان قررت منع طائرات بوينج ماكس 737 من الهبوط في بيروت أو التحليق في الأجواء اللبنانية.

وأضافت الوكالة أن محمد شهاب الدين المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي أصدر أمراً بهذا الشأن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يحظر استخدام طائرات "بوينج ماكس 737" في مجالها الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.