كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 7 مسلحين في غارة جوية شمالي أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الجيش الأفغاني اليوم الأربعاء، أن 7 مسلحين على الأقل قُتلوا في غارة جوية، استهدفت قافلة من عناصر طالبان بإقليم قندوز شمالي أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وطبقاً لبيان صادر عن فيلق شاهين رقم 209، التابع للجيش، فقد تم تنفيذ الغارة الجوية قرب منطقة خان آباد بقندوز.

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وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ الغارة الجوية حوالي الساعة 12:30 صباح اليوم، حيث كان أحد قادة طالبان، يدعى الملا علاء الدين يسافر إلى منطقة خواجه بستا مع 6 من مقاتليه"، وتابع فيلق شاهين أنه تم التعرف على القافلة خلال مهمة مراقبة وتم استهدافها لاحقاً، وكما تم تدمير مركبات وأسلحة تخص طالبان.

وأوضح البيان أن الملا علاء الدين كان واحداً من أبرز قادة طالبان في منطقة "خان آباد" وكان متورطاً في هجمات كبرى في هذا الإقليم.