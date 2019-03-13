كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديلى ميل: لقطات جديدة لتفجير أول قنبلة ذرية فى اليابان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت لقطات أجود، للحظة تفجير أول قنبلة نووية على الإطلاق، والتى أطلقتها الولايات المتحدة ضد مدينتين يابانيتين عام 1945.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، تظهر اللقطات الصادرة عن موقع يوتيوب "أتوم سنترال" في وضوح غير مسبوق بعد إزالة الأوساخ والخدوش من العيوب في معالجة السلبي الأصلي.

وكان الانفجار يعادل 18.6 كيلوطن من مادة تي إن تي "78 تي جي" لقنبلة فات مان التي أسقطت على ناجازاكي باليابان في 9 أغسطس 1945، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

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واندلعت سحابة عيش الغراب بعد تفجير القنبلة وانتشرت في الهواء، مما خلق صورة أيقونية مرادفة للحرب النووية، ثم تتوسع السحابة بسرعة مع الطاقة الخام الناتجة عن تفاعل سلسلة الانشطار النووي.

وكان من بين المتفرجين على الحدث الرائد العلماء البارزون إنريكو فيرمي وريتشارد فاينمان وروبرت أوبنهايمر.