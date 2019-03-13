كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تغلق مجالها الجوي أمام طائرات "بوينج 737 ماكس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت تركيا غلق مجالها الجوي أمام رحلات الطائرات من طراز "بوينج 737-8 ماكس" و"بوينج 737-9 ماكس" لضمان سلامة الرحلات الجوية.

ولقي157 شخصا مصرعهم، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

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وتعتبر هذه الكارثة هي الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ من طراز 737 ماكس"، وذلك بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون أر" للخطوط الجوية الإندونيسية يوم 29 أكتوبر الماضي.

وقرر عدد من الدول والشركات الأجنبية تعليق استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس 8". وقد أفادت شركة "إس 7" للخطوط الجوية التي تعتبر الشركة الوحيدة التي تستخدم طائرات من النوع في روسيا لوكالة "سبوتنيك" بأنها قررت أيضا تعليق استخدام هذه الطائرات منذ يوم 13 مارس الجاري حتى الحصول على توضيح أسباب وقوع هذه الكارثة.