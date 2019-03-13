كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعرض مساعدة فنزويلا لاستعادة الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت الصين مساعدة فنزويلا على استعادة شبكة الكهرباء، اليوم الأربعاء، بعد أن اتهم الرئيس نيكولاس مادورو نظيره الأمريكي دونالد ترامب بـ "التخريب" الإلكتروني الذي أغرق البلد الواقع في أمريكا الجنوبية في أسوأ حالات انقطاع الكهرباء لليوم السادس على التوالى.

وألقى مادورو، الذي يحتفظ بالسيطرة على المؤسسات العسكرية وغيرها من مؤسسات الدولة فضلاً عن دعم روسيا والصين، باللوم على واشنطن في الاضطرابات الاقتصادية في بلده، وندد بزعيم المعارضة خوان جوايدو بأنه "دمية" الولايات المتحدة.

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ومع انقطاع التيار الكهربائي المستمر، تكافح المستشفيات للحفاظ على تشغيل المعدات، وتعفنت المواد الغذائية في ظل الحرارة المدارية وأُغلقت الصادرات من محطة النفط الرئيسية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج، إن الصين لاحظت تقارير تفيد بأن شبكة الكهرباء قد تعطلت بسبب هجوم القرصنة، وتشعر بالقلق العميق جراء ذلك".

وتابع :"تأمل الصين في أن يتمكن الجانب الفنزويلي من اكتشاف سبب هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن واستئناف الإمداد الطبيعي بالطاقة والنظام الاجتماعي"، مضيفاً أن بكين مستعدة لتقديم المساعدة والدعم الفني لاستعادة شبكة الكهرباء في فنزويلا".