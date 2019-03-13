كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبى يوم 29 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم، إنّ بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس بعد التوصل إلى اتفاق في منتصف الليل.

وصرح جونسون أحد أبرز دعاة بريطانيا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لراديو إل بي سي، اليوم الأربعاء، أن التصويت البرلماني مساء اليوم لرفض الخروج بدون صفقة لن يوقف عملية البريكست.

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وقال "من الممكن أن يصوت البرلمان بطريقة رمزية ليقول إنه لا يريد أي اتفاق، لكن ما يحدث إذن هو أنه بموجب القانون، ستترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس لأن هذا هو ما ينص عليه القانون".

ورفض البرلمان البريطانى أمس الثلاثاء، للمرة الثانية، خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماى، لمغادرة الاتحاد الأوروبى، مما يثير إمكانية الخروج دون اتفاق.