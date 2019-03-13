كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية الإثيوبية تحث بوينج بالتأكد من سلامة طائرات 737 ماكس 8 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، تيوولدي جيبريماريام، إنه يجب أن تقوم شركة بوينج بطرح جميع طائراتها طراز737 ماكس 8 حتى تثبت سلامتها.

وذكر موقع "فلايت رادار 24"، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وكندا لا تزالان الدولتان الوحيدتان اللتان تعمل فيهما طائرات بوينج 737 ماكس 8 في مجالها الجوي.

وتعليقًا على الموقف فيما يتعلق بطراز الطائرة، قالت "بوينغ"، إن الشركة واثقة من طراز 737 ماكس 8.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم منع طراز الشركة المصنعة للطائرة الأمريكية 373 ماكس 8 من الطيران في المجال الجوي للعديد من البلدان بعد تحطم الطائرة في إثيوبيا، مما أدى إلى مقتل 157 شخصًا على الأقل.