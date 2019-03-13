كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آلاف من الطلبة والمعلمين يتظاهرون بالجزائر للمطالبة بتغيير سياسي "فوري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر آلاف من الطلبة والمعلمين اليوم الأربعاء وسط الجزائر، للمطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 18 أبريل 2019.

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ووجه بوتفليقة بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة، خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".

وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة، تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة، وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.