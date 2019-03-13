كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على عمق 60 مترا.. نقل أول بث مباشر من أعماق المحيط الهندى (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت بعثة بقيادة بريطانيا لاستكشاف أعماق المحيط الهندي بنقل أول بث مباشر لها من غواصة تقل شخصين.

ووفقاُ لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، جاء البث الأول من عمق 60 مترًا "200 قدمًا"، في حين كانت يصور البث تدفق الحياة في أعماق البحار لتصنيف محيطات العالم عبر كابل الألياف الضوئية.

وستسلط بعثة نيكون، التي يديرها معهد أبحاث المحيطات نيكون، الضوء على تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري تحت سطح إحدى أقل المناطق استكشافًا في العالم، وسيجمع البيانات ويكتسب فهمًا ضروريًا للنظام البيئي للمحيط الهندي ومعرفة ما إذا كانت هناك أنواع جديدة تتربص بها.

كما سيساعد المشروع، الذي تم الكشف عنه في مقر الكومنولث في لندن، على تعلم كيفية توزيع الحياة في البحار في مواجهة تغير المناخ.

وستستكشف المهمة أيضًا الأثر الذي سيحدثه التغير المناخي على ما يقدر بنحو 2.5 مليار شخص في تلك المنطقة، من شرق إفريقيا وجنوب وجنوب شرق آسيا.

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ويستخدم البث الجديد التكنولوجيا اللاسلكية المتطورة، وإرسال الفيديو بصريًا عبر الأمواج.

واستمرت العواصف الموسمية والتيارات الشديدة تحت الماء في طرح تحد على أعماق أكبر، حيث بدأ العمل العلمي بجدية في سيشيل.

وكانت وكالة أسوشيتيد برس هي وكالة الأنباء الوحيدة التي تعمل مع علماء بريطانيين من فريق أبحاث نيكون في مهمة في أعماق البحار تهدف إلى فتح أسرار المحيط الهندي.

وقال رؤساء نيكون، إن هناك خرائط أفضل للمريخ من قاع البحر، 95 في المائة منها لم يتم استكشافها بعد.

ومن المأمول أن تمكن البيانات التي تنتجها البعثة، العلماء من نمذجة الأماكن التي من المحتمل أن توجد فيها ملاحظات مماثلة في المحيطات.

ويقوم فريق العلماء متعدد الجنسيات بجمع البيانات لمساعدة صانعي السياسات على صياغة تدابير الحماية والوقاية.