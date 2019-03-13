كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير يكشف رسائل ملتقى الشباب العربي الأفريقي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأوضح في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن القارة الأفريقية من الناحية السكانية تصنف على كونها قارة شابة لكون 60% من سكانها شباب، وبالتالي إقامة الملتقى تحت رعاية رئاسة الدولة المصرية رسالة هامة، موضحا أن الملتقى يساهم في سد الفجوة بين العرب والأفارقة وإزالة أي خلافات أو فوارق سلبية في العلاقات حدثت على مدار الأعوام الماضية.

كما لفت إلى أنه يبعث رسالة دولية تتعلق بدور مصر في القارة ويعكس الرسالة المصرية، التي تتعلق بالجوانب المختلفة وليس السياسة والأمن فقط.

وأوضح أن علاقة مصر الجيدة مع القوى الإقليمية المختلفة سيخدم قضايا القارة الأفريقية خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019، مشيرا إلى أن قضية ريادة الشباب في أفريقيا من أبرز أولويات الملتقى لكون هؤلاء الشباب هم قادة المستقبل ويساهمون في تحقيق التنمية المستهدفة.

وتشهد مدينة أسوان، استعدادات مكثفة قبل منتدى الشباب العربى الإفريقى الذى تستضيفه مدينة أسوان خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار إعلان رئيس الجمهورية أسوان عاصمة الشباب الإفريقى.

وشملت الاستعدادات فى الشوارع والميادين العامة بمدينة أسوان، تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بشكل موحد سواء من خلال دهان للبلدورات وتوحيد إضاءة اللوحات واللافتات المضيئة، وتنفيذ أعمال تزيين الأشجار والأعمدة بالإضاءة الجمالية المبهرة، ودهان وتجميل تمثال العقاد أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

قال رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية، إن أسوان تستحق الكثير من الرعاية باعتبارها البوابة المصرية لقارة أفريقية، وملتقى الشباب العربي الأفريقي يبعث أكثر من رسالة من مبادئ الدولة المصرية في القارة السمراء، مشيرا إلى أنه يؤكد اهتمام مصر الخاص بالجانب الثقافي والشباب الأفريقي بجانب القضاي الكبرى.

كما يقوم الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، بتنفيذ أعمال تطوير وتجميل وتشجير وإنارة ودهانات للطرق والميادين الرئيسية بمدينة أسوان، وذلك بمنظومة شاملة ومتناسقة بدءًا من مطار أسوان الدولى وحتى نهاية طريق كورنيش النيل بطول 20 كيلومترا.



