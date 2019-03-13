كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو" يطالب صناعة النفط الأمريكية بدعم السياسة الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثّ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صناعة النفط المحلية على العمل مع إدارة دونالد ترامب لتعزيز مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وخاصة في آسيا وأوروبا، ومعاقبة ما أسماه "الجهات الفاعلة السيئة" على المسرح العالمي.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، قال بومبيو في كلمة ألقاها أمام كبار المديرين التنفيذيين لأكبر شركات الطاقة في العالم ووزراء النفط في هيوستن، مساء الثلاثاء، إن وفرة النفط الصخري والغاز الطبيعي الأمريكية الجديدة ستقوي يدنا في السياسة الخارجية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية في الأشهر القليلة الماضية على اثنين من أكبر منتجي النفط في العالم، وهما فنزويلا وإيران.

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وقال بومبيو، إن واشنطن ستستخدم جميع أدواتها الاقتصادية للمساعدة في التعامل مع الوضع في فنزويلا ، الغارقة في أزمة اقتصادية منذ سنوات، حيث يحتفظ الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بالسلطة على الرغم من أن الولايات المتحدة وحوالي 50 دولة أخرى تعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على النفط على إيران العام الماضي، مما قلل بشكل كبير من حجم صادراتها من النفط الخام في الأشهر القليلة الماضية في محاولة لكبح أنشطة طهران النووية والصاروخية والإقليمية.