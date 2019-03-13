كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أندونيسيا تتهم روسيا والصين بشن هجوم إليكترونى للتدخل فى انتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ مسؤول كبير في لجنة الانتخابات الأندونيسية، اليوم أن قراصنة صينيون وروس يهاجمون قاعدة بيانات الناخبين في أندونيسيا في محاولة لتعطيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وفي الوقت الذي تستعد فيه إندونيسيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 17 أبريل، تواجه السلطات موجة من الهجمات الإلكترونية التي تقول جاكرتا، إنها قد تهدف إلى تشويه سمعة عملية الاقتراع.

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وقال رئيس لجنة الانتخابات العامة في إندونيسيا "عريف بوديمان"، إن بعض الهجمات نشأت في روسيا والصين، وتشمل محاولات "التلاعب أو تعديل" المحتوى بالإضافة إلى إنشاء ما يسمى بالناخبين الأشباح، أو هويات الناخبين المزيفة.

ووفقاً لوكالة بلومبرج، قال بوديمان: "إنهم يحاولون اختراق نظامنا، ليس فقط كل يوم، بل كل ساعة تقريبًا"، مضيفًا أنه من غير الواضح ما إذا كان الدافع هو "إعاقة إندونيسيا" أو مساعدة أحد المرشحين على الفوز. وأضاف أن سلوك الناخبين قد يتغير من خلال إضفاء عدم الشرعية على لجنة الانتخابات العامة.