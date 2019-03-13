كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي في"قسد": مقاتلو "داعش" يطلقون هاون وقنابل صاروخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن مقاتلي "داعش" يخوضون معركة يائسة ضد تقدمهم، وشنوا هجومًا مضادًا من بقعة صغيرة من الأرض لا يزال المتطرفون يسيطرون عليها في شرق سوريا.

ومن جانبه قال قيادي في القوات التي تدعمها الولايات المتحدة، إن هجوم "داعش" المضاد بدأ بين عشية وضحاها، من الغرب من جيب على ضفاف النهر في قرية الباغوز السورية، حيث كان "داعش" يتخذها حصنًا له.

وأضاف القيادي، الذي لم يكشف عن هويته، أن الاشتباكات جارية، اليوم الأربعاء، وأن القوات التي يقودها الأكراد تصدت لهجوم "داعش" المضاد.

وفي سياقٍ متصل، قال عدنان عفرين، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن مقاتلي "داعش" يشنون "مقاومة شرسة"، حيث يطلقون قذائف الهاون والقنابل الصاروخية.