ضبط 14 مرتبطا بداعش في تركيا

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ضبطت الشرطة التركية 14 أجنبيا متهمين بالتعاطف مع تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال مداهمة عدة منازل في مدينة أنقرة في وقت واحد. وصادرت الشرطة مواد رقمية ووثائق خاصة بالتنطيم المتطرف، واكتشفت قوات الأمن التركية أن المشتبه بهم دخلوا تركيا بطريقة غير شرعية، وتواصلوا مع خلايا داعش في البلاد.

ويُزعم أن المعتقلين أعضاء نشطون في تنظيم داعش في سوريا والعراق، رغم أن السلطات لم تكشف عن جنسيتهم، وسيتم ترحيل المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية، وهو الإجراء المعتاد في تركيا عندما يتعلق الأمر بأنصار داعش المستعدين للقتال في سوريا ولكن دون مسؤوليات محددة داخل التنظيم.