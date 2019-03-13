يافا: تصريح مدع عام ضد المشتبهين بقتل سمر خطيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن تقدم النيابة العامة اليوم، الأربعاء، تصريح مدّع عام ضد المشتبهين بقتل الشابة سمر خطيب (34 عاما) من مدينة يافا تمهيدا لتقديم لائحة اتهام في جريمة قتلها.

وجرى تمديد اعتقال المشتبهين بالقتل عدة مرات وهم من أقارب عائلة القتيلة، وهي والدة 3 أطفال.

وأصدرت المحكمة أمر حظر نشر لغاية 17.03.2019 وذلك على أي من تفاصيل التحقيقات والمشتبهين.

تجدر الإشارة إلى أن جريمة القتل اقترفت بتاريخ 28.5.2018، إذ أنه وضعت عبوة ناسفة قرب سيارتها في الوقت الذي تواجدت فيه الضحية داخل السيارة في منطقة قريبة من مفرق "عين هكوري" في شارع 4313. كما أسفرت الجريمة آنذاك عن إصابة شابة (23 عاما) كانت برفقة القتيلة بجروح وصفت بأنها حرجة.