معظم دول العالم تحظر تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس 8"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوقف معظم دول العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله، عمل طائرات بوينغ من ذات طراز تلك التي تحطمت والتي تتبع الخطوط الجوية الإثيوبية، أو حظرها من مجالها الجوي، ما يجعل الولايات المتحدة واحدة من المشغلين الباقين القلائل للطائرة التي تعرضت لحادثين داميين خلال خمسة أشهر.

اتخذت وكالة سلامة الطيران الأوروبية خطوات لإبعاد طائرة "بوينغ 737 ماكس 8" عن الأجواء، وانضمت إلى الحكومات الآسيوية والشرق أوسطية وشركات الطيران التي كانت لديها مخاوف تتعلق بالسلامة في أعقاب تحطم الطائرة يوم الأحد والذي أودى بحياة 157 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

في إشارة إلى تحطم طائرة "ليون آير" في إندونيسيا التي أسفرت عن مقتل 189 شخص العام الماضي، قال جهات التنظيم الأوروبية أمس الثلاثاء إن "أسبابا مماثلة ربما ساهمت في كلا الواقعتين".

وأشارت جهات التنظيم البريطانية إلى وجود مشكلة محتملة مع ما قيل إنه تلف تعرض له أحد مسجلي بيانات الرحلة.

وأشارت تقارير إلى أن تغييرات في مبنى الطائرة يرجح أنها تسببت بتحطمها، وبضمن ذلك فإن محركات الطائرة الكبيرة والثقيلة وتم تركيبها في مكان أعلى في مقدمة الطائرة، وبالنتيجة فإن مركز ثقل الطائرة قد ارتفع، وارتفع معه خرطوم الطائرة أكثر خلال الإقلاع.

ويثير ذلك مخاوف من أن ارتفاع خرطوم الطائرة قد يؤدي إلى جعلها في وضع عامودي يؤدي بها إلى السقوط. وضمن الحلول المقترحة لهذه المشكلة فإن الطائرة بحاجة إلى نظام يشخص ارتفاع خرطوم الطائرة ويعمل على تصليح ذلك من خلال مقود ارتفاع في ذيل الطائرة.

يشار إلى أنه في التحطم السابق للطائرة حصل خلل في أحد مجساتها، وجعل أنظمتها تشخص بشكل خاطئ خللا يشير إلى أن خرطوم الطائرة مرتفع أكثر من اللازم، وعملت على خفضها، ما أدى إلى تحطمها.

وكانت قد أعلنت سلطات الطيران المصرية حظر تشغيل كافة الطائرات من هذا الطراز، معللة ذلك بـ"مخاوف تتعلق بالسلامة."

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان إنها "اتخذت قرارا احترازيا لصالح سلامة الركاب والطيران بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينغ من طراز 737 ماكس في الأجواء والمطارات المصرية."

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أضاف البيان أن مصر لا تملك هذه الطائرات وأنها ليست جزءا من خططها المستقبلية.

كما حظرت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان على طائرات بوينغ 737 ماكس 8 الهبوط في بيروت أو التحليق في الأجواء اللبنانية.

يذكر أن الخطوط الجوية اللبنانية تعتمد بشكل رئيسي على طائرات "إيرباص".

من جهتها قررت هونغ كونغ حظر "دخول وخروج وتحليق" طائرات بوينغ 737 ماكس في مطارها الرئيسي بداية من السادسة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش).

وأشار إعلان إدارة الطيران المدني بهونغ كونغ إلى حادثتي تحطم طائرتين من نفس الطراز خلال أقل من خمسة أشهر، وقالت إن الحظر سيستمر "حتى إشعار آخر".

وقالت الإدارة في بيان "نراقب التطورات عن كثب، وتقدم سير التحقيقات، والمعلومات القادمة من سلطات الطيران ذات الصلة."

وأضافت أن إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية أكدت صلاحية الطائرات للتحليق، وأن التحقيقات جارية.

وذكرت أنها على اتصال وثيق بإدارة الطيران الأمريكية وغيرها من المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك شركتي الخطوط الجوية "سبايس جت" الهندية و"غلوباص" الروسية، واللتان تستخدمان الطائرة في رحلات جوية من وإلى مطار هونغ كونغ الدولي.