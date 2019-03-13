انت الان تتابع تفاصيل خبر البرلمان الفرنسي يقر قانوناً مثيراً للجدل حول المظاهرات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 12:46 مساءً - وافق مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، في قراءة ثانية، على مشروع قانون "مكافحة الشغب"، الذي أثار جدلاً واسعاً، خاصة أنه يعطي السلطات الحق في منع بعض الأشخاص من المشاركة في المظاهرات.

وصوت لهذا القانون 210 أعضاء، في حين عارضه 115 نائباً، ومن المقرر أن يرفع مشروع القانون للرئاسة ليوقع عليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وفقاً لما نشرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء.

وبمقتضى هذا القانون يمكن لمحافظي الدوائر والبلديات منع المظاهرات، والحكم بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية، في حال تنظيم مظاهرات في ظل المنع الإداري.

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ومن البنود المقترحة أيضاً منع إخفاء الوجه خلال التظاهر، ومنع التظاهر لأي شخص تسبب في أعمال عنف أو تخريب، فضلاً عن تقديم أي متورط للعدالة بعد ساعات قليلة فقط من توقيفه.

ويثير هذا المشروع، الذي اقترحه حزب "الجمهوريون" اليميني المعارض، خلافاً بين نواب الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام"، في حين ترفضه أحزاب اليسار، في وقت تعيش فرنسا على وقع احتجاجات "السترات الصفراء" منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

طرح في شهر أكتوبر الماضي مشروع القانون الذي يستهدف "المخربين" خلال المظاهرات والتجمعات، ووافق عليه أعضاء مجلس الشيوخ، ثم نقحت النص الجمعية الوطنية (مجلس النواب) التي تشكل فيها حركة الرئيس ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الأغلبية.