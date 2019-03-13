انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تهدد "إسرائيل" بالرد المباشر إن تعرضت لنفطها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 12:46 مساءً - هدد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بالرد المباشر على "إسرائيل" إذا شنت بحريتها هجمات على مبيعاتها من النفط.

وأوضح حاتمي اليوم الأربعاء، أن "مثل هذا التحرك سيعتبر ضرباً من القرصنة، وحذر من أنه إذا حدث فسنرد بحزم"، وذلك بعد أسبوع من قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن "البحرية الإسرائيلية قد تتحرك ضد تهريب النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية"، وذلك وفقاً لوكالة إيران الرسمية "إرنا".

وفي السياق قال نتنياهو، أمس الثلاثاء، إنّ بحرية الاحتلال قد تتخذ إجراء ضد تهريب إيران للنفط، داعياً القوى العالمية لإحباط أي محاولة من طهران لتفادي العقوبات الأمريكية، بحسب "رويترز".

وأبلغ نتنياهو ضباط البحرية، في رسالة، بأن إيران لا تزال تتبع إجراءات سرية لشحن الوقود، مثلما كانت تفعل قبل إبرامها الاتفاق النووي في عام 2015 الذي خفف من عقوبات الغرب على قطاعها النفطي.

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وفي وقت سابق قالت البحرية الإيرانية: إنّ "ناقلة نفط إيرانية تعرضت، صباح الخميس الماضي، إلى هجوم من قبل قراصنة يستقلون 11 زورقاً قرب مضيق باب المندب في خليج عدن، إلا أنه تم إنقاذها بواسطة التدخل في الوقت المناسب من قبل المغاوير المتواجدين في المجموعة الستين للقوة البحرية لحماية السفن"، حسبما نشرت وكالة "فارس" الإيرانية.

هذا وعرض التلفزيون الإيراني لقطات للبحرية وهي تطلق النار على الزوارق، مؤكداً أن ناقلة النفط، التي تحمل أكثر من 150 ألف طن من المواد النفطية، واصلت طريقها بسلام.

من جانبه، أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، أن "طهران كانت تحارب العدو من قلب أراضيها، أما اليوم فهي قرب البحر المتوسط والبحر الأحمر".

يشار إلى أنّ كلاً من دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران أكثرتا من التصعيد الكلامي وخطاب التهديد في الآونة الأخيرة، لكن تبقى في ظل اللغة السياسية مرتفعة السقف لا أكثر.