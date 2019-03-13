انت الان تتابع تفاصيل خبر الغارديان: لماذا تبقى بريطانيا صامتة عن جرائم نظام السيسي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 12:46 مساءً - تساءل ريس ديفيد، المحام الدولي المتخصص، عن الأسباب التي تجعل المملكة المتحدة تقف إلى جانب النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي المتورط بتنفيذ عمليات إعدام لمعارضيه وممارسة انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.

وتابع الكاتب في مقال له بصحيفة الغارديان البريطانية، أنه في الوقت الذي يصب البعض جحيم غضبهم على كل أولئك الذين ساندوا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الأنظمة التي تعدم الناس بعد محاكمات "معيبة" تحظى بمشاركة دول أوروبية من بينها بريطانيا، فكان أن التقى قادة الاتحاد الأوروبي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ بعد أيام من قيام النظام بإعدام تسعة من معارضيه.

وأضاف الكاتب: "لقد جلس قادة الاتحاد الأوروبي وبينهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في قمتهم مع السيسي، صامتين، ولم يتطرقوا لملف حقوق الإنسان وهم يعلمون أن هذا النظام مسؤول عن إعدام تسعة أشخاص قبل تلك القمة، بعد محاكمات جائرة واعترافات انتزعت تحت التعذيب".

يقول الكاتب إنه ومنذ أن تولى السيسي السلطة في 2014 وأعيد انتخابه في العام الماضي بنسبة 97%، وهو يحكم بلاده بطريقة استبدادية، فقد واصلت الهياكل الديمقراطية المصرية بالتراجع، كما كبح جماح استقلال القضاء، على جانب ذلك يسعى عبر محاولات وقحة من أجل تعديلات دستورية تتيح له البقاء في منصبه حتى 2034.

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ومن المتوقع أنه في حال أقرت تلك التعديلات فإنها ستؤدي إلى إضعاف ما تبقى من سلطة النظام القضائي في مصر، كونها ستمنح السيسي سلطة التحكم في تعيين كبار المدعين العامين ورؤساء أهم الهيئات القضائية، فضلاً عن منحه السيطرة على الميزانيات القضائية وشروط الولاية.

لقد طالبت مجموعات حقوق الإنسان، كما يقول الكاتب، وأيضاً مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مراراً وتكراراً السلطات المصرية باحترام الحقوق الأساسية ووقف برنامج الإعدامات ومراجعة الأحكام الأخيرة، وفي سبتمبر الماضي، دعت ميشيل باشليت، رئيسة تيشلي السابقة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، محكمة الاستئناف المصرية لإلغاء عدد كبير من أحكام الإعدام محذرة من أن تنفيذها سيمثل إجهاضاً صارخاً للعدالة.

وفي الأسبوع الماضي، أفرجت مصر عن المصور محمود أبو زيد المعروف باسم "شوكان"، بعد قضاءه خمس سنوات في السجن بسبب تغطيته لاحتجاجات مناهضة للحكومة عام 2013، وجاء قرار الافراج مشروطاً ونص على أن يقضي يومياً 12 ساعة في مركز للشرطة تحت المراقبة.

على الرغم من كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، مازالت بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر، ولزمت ماي الهدوء خلال لقاءها الأخير بالسيسي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وكل ذلك يستدعي وقفة وإعادة مراجعة، ففي الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا لاستكمال شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي، فإن الضرورة الأخلاقية تحتم أن تقوم لندن بدورها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في كل العالم وتدافع عن العدالة وسيادة القانون، بحسب رأي الكاتب.