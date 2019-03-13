شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 مسلحين في غارة جوية شمال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
ووفقًا لبيان صادر عن "فيلق شاهين" رقم 209، التابع للجيش، فقد تم تنفيذ الغارة الجوية قرب منطقة خان آباد بقندوز.
وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ الغارة الجوية، حيث كان أحد قادة طالبان، يسافر إلى منطقة خواجه بستا مع ستة من مقاتليه".
وتابع، أنه تم التعرف على القافلة خلال مهمة مراقبة وتم استهدافها لاحقًا، مضيفًا أنه تم تدمير مركبات وأسلحة تخص طالبان.
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